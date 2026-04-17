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17/04/2026 10:41

《駐京專電》發改委：提前儲備一批綜合性政策措施，著力擴大內需

　　國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，國家發改委副主任王昌林表示，今年以來，經濟運行呈現積極變化，供需兩側均有明顯改善，更好發揮了全球經濟穩定器作用。將提前儲備一批綜合性政策措施，根據形勢需要及時出台，著力擴大國內有效需求。

*加快構建新型能源體系，著力穩定房地產市場*

　　他表示，下一步，要突出抓好5個方面的工作。一是要打好宏觀政策組合拳，提前儲備一批綜合性政策措施，根據形勢需要及時出台；二是要著力擴大國內有效需求，制定2026年－2030年擴大內需戰略實施方案，推動符合條件的重大工程項目盡早開工建設；三是要加強科技創新，加快新興產業發展，深入實施人工智能+行動，打造智能經濟新形態，深入貫徹落實全國服務業大會精神，推進服務業擴能機制；四是要加力穩就業、促增收，實施好穩崗擴容提質行動，制定實施城鄉居民增收計劃，加強普惠性、兜底性民生建設，加強困難群體社會保障；五是要夯實安全發展基礎，全力做好能源資源和糧食等重要民生商品保供穩價，加快構建新型能源體系，著力穩定房地產市場。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

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