《駐京專電》發改委：鼓勵更多地方探索中小學「春秋假」，做好與家長休假銜接

國家發改委副主任王昌林在國新辦發布會上表示，大家非常關心中小學「春秋假」，要鼓勵更多有條件的地方積極探索。同時，要做好學生假期與家長帶薪年休假的銜接，增加親子遊、研學遊、假期托管等服務供給，讓家長有更多時間陪伴孩子出行。



*服務消費潛力巨大，四方面進一步提振消費*



他表示，「十五五」規劃綱要明確提出要推動居民消費率明顯提高，目前中國的超大規模市場優勢還沒有充分發揮出來，擴大消費特別是服務消費潛力巨大。下一步，將深入實施提振消費專項行動，制定實施擴大消費「十五五」規劃，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費，更好發揮消費對經濟發展的基礎性作用。一是注重增強消費能力，健全就業促進機制。二是注重提升消費品質，用好消費品以舊換新政策。三是注重培育消費場景。四是注重優化消費環境。要統籌各類資金渠道加快消費基礎設施建設，包括中央預算內投資支持養老、托育、文旅、體育等設施建設，發行消費基礎設施REITs等，運用超長期特別國債資金支持線下消費商業設施設備更新。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》