優家健康、華測檢測及訊飛醫療啟動進駐香港科學園，探討AI及長壽健康管理合作機會

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由優家健康國際有限公司(Alpha Care)、華測檢測(深:300012)及訊飛醫療(02506)合辦，香港科技園公司協辦，並獲得香港生產力局及投資推廣署支持的「智匯健康創領未來長壽健康管理創新峰會」於4月15日圓滿舉行。三間主辦機構宣布就「人工智能與長壽健康管理」之潛在合作機會進行探討與規劃，發揮各自在專業領域之優勢，並啟動進駐香港科學園。



香港科技園公司行政總裁黃秉修在開幕致辭中表示，今日的活動見證了Alpha Care、華測檢測與訊飛醫療的強大跨界融合，將醫療服務經驗、國際水平的檢測認證能力，以及頂尖的人工智能技術結合，體現了科技園作為創新平台的關鍵角色。透過連結醫療、科研與科技企業，正推動健康管理由「治療疾病」轉向「預防為本、以人為本」的長壽方案，同時壯大本地創科生態。



他又指出，香港科技園目前支援超過300間生命科學及健康科技公司。園區內設有佔地2.2萬平方呎、提供逾300套尖端儀器的生物醫學技術支援中心，並與醫管局合作數據平台以加速人工智能應用。展望未來，科技園將深化產學研合作，吸引更多企業與人才落戶，助力香港成為全球健康科技樞紐。



訊飛醫療科技總裁陶曉東指出，訊飛醫療視香港為國際化布局的戰略要地，透過已在港發布的「星火醫療大模型」與個人健康助手「訊飛曉醫」，為市民提供全周期的健康管理技術底座。 此次落戶香港科學園的三方合作，旨在融合華測檢測的海量數據、優家健康的專業專家知識，以及訊飛醫療的AI智能化動能。三方將共同構建「高質量數據+專家知識+智能服務」的全鏈路協同閉環。

《經濟通通訊社17日專訊》