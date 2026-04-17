《神州頭條》財經報章頭版摘要：一季度GDP增5%，經濟實現良好開局

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



從元首外交密集日程看中國的自信、胸懷、擔當

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4月14日至15日，習近平主席在北京先後同來訪的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德，西班牙首相桑切斯，俄羅斯外長拉夫羅夫，越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會晤。多國政要密集訪華，是世界各國目光「向東看」的生動縮影，更是新時代中國大國氣象的寫照。



平穩運行向新向優，經濟韌性活力彰顯

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國家統計局4月16日發布數據顯示，一季度國內生產總值334193億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長5.0%，比上年四季度加快0.5個百分點。從環比看，一季度國內生產總值增長1.3%。



打通退出堵點，創投生態迎全鏈條變革

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《關於深化創業板改革，更好服務新質生產力發展的意見》明確提出，積極支持優質未盈利創新企業和新型消費、現代服務業等領域優質創新企業在創業板發行上市；增設創業板第四套上市標準，為新興產業和未來產業領域優質創新創業企業提供更好金融服務。





《上海證券報》



三問首季經濟：形如何，亮在哪，勢怎樣？

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在去年高基數、今年外部環境更加復雜嚴峻的情況下，中國經濟首季實現良好開局。國家統計局4月16日發布的數據顯示，一季度國內生產總值334193億元，按不變價格計算，同比增長5%。



引入儲架發行制度，創業板精準適配創新企業融資需求

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為適應成長型創新創業企業研發持續時間長、資金募集靈活性要求較高等需求，深化創業板改革方案對再融資制度作出針對性優化完善，再融資儲架發行制度將在創業板落地實施，再融資簡易程序也將得到進一步優化。



中國科研和技術服務領域實際使用外資佔比連續7年上升

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商務部新聞發言人何亞東在16日舉行的例行新聞發布會上介紹，2025年，中國科學研究和技術服務領域實際使用外資佔中國實際使用外資總額的近五分之一，佔比已連續7年穩步上升，是2018年的3.8倍。





《證券時報》



一季度GDP增長5.0%，經濟實現良好開局

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「十五五」開局之年首季中國經濟「成績單」16日公布。國家統計局發布的數據顯示，2026年一季度國內生產總值(GDP)334193億元，按不變價格計算，同比增長5.0%，比上年四季度加快0.5個百分點，經濟實現良好開局，發展韌性和活力進一步彰顯。



上交所持續打造服務友好型交易所

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近期，上交所開展了為期14天的問卷調研，本次線上調研面向2400多家滬市上市公司等市場參與人，重點圍繞信息披露等與市場參與人密切相關的業務流程設計調研問題。上交所表示，將認真組織各業務條線研判分析，多措並舉回應市場訴求，努力做到件件有回音、事事有著落。



寧德時代市值破兩萬億，彰顯科技創新時代紅利

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16日，寧德時代A股市值突破2萬億元，成為創業板首家邁入「兩萬億市值俱樂部」的上市公司。這不僅是一家龍頭企業的價值加冕，還是全球新能源產業格局變遷、中國先進製造崛起、資本市場價值重估與改革成效的集中體現，更是來自科技創新的時代紅利。