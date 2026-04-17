《鍾之日記》半導體股回吐，港股守兩萬六

4月17日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美伊下一輪面對面會談可能在周末舉行，消息帶動美股隔晚向好，惟港股三連升累漲七百餘點後現回吐壓力，今早低開逾百點。大市盤中錄得超過300點跌幅，兩萬六關爭持。恒指最終收報26160，全日跌233點或0.9%，主板成交超過2380億元。全周仍升266點或1.03%，連續第三周上升。



*滬指跌0.1%五連升斷纜，A股「股王」易主*



滬指連升五個交易日後，今日稍微回吐，全日收跌0.1%報4051.43點，全周計則升1.64%；深成指揚0.6%，創業板指漲1.43%。滬深兩市成交額約2.4萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增3.6%。A股「股王」易主，芯片製造商源杰科技(滬:688498)收升10%，報1445元；至於原本股王貴州茅台(滬:600519)受業績下滑拖累，收挫3.8%報1407.24元。



回顧本周，多項重磅經濟數據發布。首季國內生產總值(GDP)錄得5%的增長，優於預期並創下三個季度最高增速；環比增速亦加快至1.3%，創五個季度最高水平。相較之下，需求端指標仍相對偏弱，3月消費同比增速再度回落至2%下方，投資活動亦略遜預期。外圍風險方面，中東局勢有緩和趨勢，市場期待已久的美伊談判很可能在本周末舉行，美國總統特朗普表示雙方已「非常接近」達成協議。



分析人士指出，中國一季度經濟暫未受中東戰爭的明顯影響，二季度壓力可能逐步顯現，不過中國具備較強能力應對短期擾動，且一季度超預期增長為決策者提供緩衝空間，短期政策加碼刺激的緊迫性偏低，預計4月底中央政治局會議將保持定力。滬指本周逐步走高，重回4000點上方，按周升幅1.64%，連漲兩周共4.37%。



*半導體股回吐，壁仞科技挫逾2%*



芯片半導體板塊今日回吐，兆易創新(03986)重挫6.8%，瀾起科技(06809)軟4.2%，昨日大漲超26%、市值突破千億的壁仞科技(06082)今日跌2.2%，中芯國際(00981)跌1%，華虹半導體(01347)跌1.2%。



《界面新聞》從產業鏈人士處獲悉，由於龐大存儲芯片訂單湧入，武漢長江存儲正以最快速度擴展產能，除了今年建成一座新廠外，還將再建兩座工廠。預計全部投產後，總產能將翻一番以上，單廠月產能有望達到10萬片。據悉，長江存儲在今年一季度收入已超過200億元人民幣，同比去年翻倍增長。



報道並指，自去年四季度起，長鑫存儲與長江存儲已出現「搶貨」現象，目前仍在持續。具體來看，下游客戶需先向渠道商打款，資金到帳後由渠道商排隊進入排產體系，待有貨後再通知提貨。產業鏈人士表示，上述變化與本輪存儲芯片價格上行節奏基本同步。



長江存儲大規模擴產的消息一度引發市場對供應過剩的擔憂，不過，業界指半導體產業從擴廠到實際量產，通常需要2到3年時間，包括設備進駐、製程調校、良率提升等階段。這意味著供給增速遠不及需求增長。此外，長江存儲新增產能料優先供應中國內需，對全球供需影響有限。



今年以來，AI算力需求強勁疊加供給不足，存儲芯片價格的持續飆漲。TrendForce集邦諮詢預測，因存儲原廠積極將產能轉向HBM、服務器應用，並採用「補漲」策略拉近各類產品價差，預計2026年二季度DRAM合約價格仍將增長58%-63%，NAND閃存合約價將按季增長70%-75%。



*萬科境內債再闖關，股價升不足1%*



今年1月闖過首波債券展期考驗後，昔日內房龍頭萬科(02202)繼續尋求對後續債券進行展期。萬科本月早些時候提議，對規模20億元人民幣的中期票據「23萬科MTN001」在4月23日到期日償付40%本金，並將剩餘60%本金展期一年。上述中期票據第一次持有人會議今日召開，《彭博》援引知情人士透露，一名聲稱持有該債券逾10%佔有率的持有人，敦促萬科提高其擬議「部分兌付+展期」方案的確定性。



知情人士稱，上述債權人在會議上表示不反對萬科提出的「40%-60%」展期框架，但希望就展期部分獲得更好的償付保障。該持有人還要求萬科加強正式信息披露，並建立更完善的投資者溝通機制。知情人士又說，持有人要求萬科盡快把其對方案提出的修訂意見告知其他債券持有人。據悉，此次會議持續時間不到10分鐘。



對萬科「23萬科MTN001」展期方案進行投票表決的截止時間為4月20日（下周一）17:00，該方案需獲得超過90%持有人的支持，方能生效。萬科今日收升0.66%，報3.07元，該股連升兩日共2.3%。



另值得一提，財政部和住房城鄉建設部發布《關於開展2026年度中央財政支持實施城市更新行動的通知》。通知指出，2026年中央財政將繼續通過競爭性評審方式，支持不超過15個城市實施城市更新行動。中央財政按區域對實施更新行動城市給予定額補助，其中東部、中部和西部地區每個城市最高補助規模分別不超過8億人民幣、10億元人民幣和12億元人民幣，資金將根據項目推進情況分年撥付。



內房股升跌不一，融創中國(01918)漲2.8%，佳兆業(01638)揚2.3%，新城發展(01030)升1.4%，潤地(01109)微升0.3%；旭輝控股(00884)跌1.4%，越秀地產(00123)跌0.3%。



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