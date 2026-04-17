《神州債市》今年以來券商發債規模達6525.4億元，同比增超90%

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據《證券時報》報道，多家券商近日相繼獲批發行債券，4月15日晚間，華林證券(深:002945)公告稱，獲批向專業投資者公開發行面值總額不超過30億元（人民幣．下同）的公司債；南京證券(滬:601990)同日也披露，獲批向專業投資者公開發行面值總額不超過30億元的次級債、面值餘額不超過90億元的短期公司債。



報道引述同花順iFinD數據指出，今年以來，券商資本補充節奏顯著加快，截至4月16日（按發行起始日計），年內券商發債規模合計達6525.4億元，同比增長91.51%。從品種細分看，券商年內已發行172隻證券公司債，發行規模合計為4373.8億元；已發行39隻證券公司次級債，合計規模為902.6億元；發行74隻證券公司短期融資券，合計規模為1249億元。與去年同期相比，證券公司次級債發行規模增幅最大，同比增長198.01%。



*頭部券商發債最為踴躍，中信證券暫居首位*



從單家券商的發債規模來看，綜合實力雄厚的頭部券商在發債方面更為踴躍。今年以來，中信證券(06030)(滬:600030)以568億元的發債規模暫居行業首位；隨後是國泰海通(02611)(滬:601211)，已發債437億元；中信建投(06066)(滬:601066)、中國銀河(06881)(滬:601881)、華泰證券(06886)(滬:601688)發債規模分別為405億元、400億元及390億元。

《經濟通通訊社17日專訊》