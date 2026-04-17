《中國要聞》中央財政繼續支持城市更新，東中西部單城最高補助12億元

財政部和住房城鄉建設部16日發布關於開展2026年度中央財政支持實施城市更新行動的通知。通知指出，2026年中央財政將繼續通過競爭性評審方式，支持部分城市實施城市更新行動，其中東部、中部和西部地區單個城市最高補助規模分別不超過8億元(人民幣．下同)、10億元和12億元人民幣，資金將根據項目推進情況分年撥付。



*今年將支持不超過15個城市實施更新工作*



值得注意的是，2026年中央財政支持城市更新的覆蓋範圍較上年有所擴大。財政部官網的通知明確，2026年支持對象為地級及以上城市，共評選不超過15個城市；而2025年相關政策中，中央財政支持範圍限定為大城市及以上城市。



中央財政資金主要投向兩大方向：一是城市更新重點樣板片區建設，二是城市更新機制建設。通知並要求充分運用好國債資金、中央預算內投資、地方政府一般公共預算、地方政府專項債券等，最大程度發揮財政資金效能，同時探索優化金融機構信貸支持模式，鼓勵社會資本進入。



通知並表示，各入圍城市需統籌使用中央和地方資金，具體項目上不得重複申請中央預算內投資、超長期特別國債等其他渠道中央資金，並嚴禁搞「形象工程」和「政績工程」，堅決杜絕項目爛尾閒置和「半拉子」工程。

《經濟通通訊社17日專訊》