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AH股新聞

17/04/2026 10:54

《中日關係》中國使館籲在日國民注意人身安全，遇右翼、撞人族等滋擾保持冷靜

　　中國駐日本大使館今日在官網發文提醒在日中國公民注意人身安全。使館指，近年日本社會治安環境持續惡化，據日本警察廳統計，2021年至2025年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件自56.8萬件增加至77.4萬件，殺人、搶劫、放火、強奸、拐賣、猥褻等重罪由8821件增長至15086件，增長約71%。

　　與此同時，近日日本自衛隊現役人員持刀翻牆闖入中國駐日本大使館，右翼分子公然滋擾觀看馬拉松比賽的中國公民，中國留學生在東京街頭遭「撞人族」衝撞，香港遊客在北海道某餐廳遭毆打。有關案件反映出日本國內右翼勢力活動日益猖獗，針對中國公民的歧視性案件顯著增加，在日中國公民安全風險不斷上升。

　　使館鄭重提醒在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護，盡量結伴外出，避免前往治安較差、人流集中的區域。如遇右翼分子、「撞人族」等滋擾挑釁，請優先保證自身安全，保持冷靜、避免糾纏，注意保存證據，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。
《經濟通通訊社17日專訊》

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