《中越關係》中越聯合聲明：積極推進智能製造、人工智能、半導體等領域合作

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越南國家主席蘇林4月14日至17日對中國進行為期四天的國事訪問，國家主席習近平15日上午與蘇林會談期間表示，中越雙方要加快發展戰略對接，優先推進基礎設施互聯互通，並要加強人工智能、半導體、物聯網等新興領域合作。



今日，《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於在新時期持續深化全面戰略合作夥伴關係、推動構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》對外發布。其中提出，雙方同意，積極推進智能製造、數字經濟、人工智能、量子技術、半導體、高鐵等領域合作，支持雙方開展技術合作。支持兩國企業在符合各自國家法律和越南作出的國際承諾、保障彼此數據安全、網絡安全、經濟效益和長久利益基礎上深度開展5G、大數據等數字產業合作。共同探索5G、大數據等數字技術在智能製造、智慧物流等工業場景的深度應用，推動兩國傳統製造業實現數字化、網絡化、智能化升級。



*加強產供鏈合作，探討擴大本幣結算範圍*



維護自由開放的貿易投資，共同打造安全穩定的產業鏈供應鏈，建立產供鏈合作工作組，推動加強產供鏈合作。鼓勵和支持有實力、有信譽的企業赴對方國家投資，為企業營造公平、便利、透明的營商環境。研究推動經貿合作區高質量發展，加強在數字經濟、綠色發展等新興領域合作。



加強金融領域合作，按照市場原則為合資合夥項目提供金融支持。探索建立開源合作機制，推動開源組織交流、項目共建、成果共享、產業落地，共享開源發展紅利。深化兩國國企改革和管理經驗交流，開展人員培訓合作。用好兩國金融與貨幣合作工作組，就金融貨幣領域政策調控和改革加強信息溝通與經驗共享，落實好跨境二維碼互聯互通合作，探討擴大本幣結算範圍，提高抵禦金融風險能力。



深化各領域發展合作，統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生援助項目，加強人力資源開發合作。雙方同意加快推進援越傳統醫藥大學新校區一期、越中友誼宮維修維護、越北道路升級改造及教育條件改善等項目，在援外人力資源開發合作項下視情為越方開展鐵路相關主題研修培訓，打造更多務實合作成果。

《經濟通通訊社17日專訊》