【大國博弈】美國仍禁委內瑞拉與中企交易，北京：中國在委合法權益必須得到保障

美國政府近日宣布部分放寬對委內瑞拉國有金融體系的制裁，但同時仍維持相關限制，禁止與俄羅斯、伊朗、朝鮮、古巴相關實體，以及中國控制的企業開展交易。
對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，中方一貫反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，反對濫施長臂管轄。中國和委內瑞拉的合作受到國際法和兩國法律保護，中國在委合法權益必須得到保障。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/04/2026 16:21
美國政府近日宣布部分放寬對委內瑞拉國有金融體系的制裁，但同時仍維持相關限制，禁止與俄羅斯、伊朗、朝鮮、古巴相關實體，以及中國控制的企業開展交易。
對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，中方一貫反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，反對濫施長臂管轄。中國和委內瑞拉的合作受到國際法和兩國法律保護，中國在委合法權益必須得到保障。
《經濟通通訊社17日專訊》
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