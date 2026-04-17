  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

17/04/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.3%，茅台上市以來首次業績下滑

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指低開0.3%報4043.38點
▷ 貴州茅台上市以來首次營收及淨利潤雙降
▷ 人行逆回購5億元，淨回籠15億元

　　美國總統特朗普表示，美伊有望在這個周末(18日)舉行下一輪直接會談，並強調雙方「非常接近」達成協議。若有需要，不排除把目前的停火安排往後順延。亞洲股市今早表現疲軟，滬深股市個別走，滬綜指低開0.3%，報4043.38點，深成指高開0.07%，創業板指高開0.47%。

　　值得留意，貴州茅台(滬:600519)上市以來，業績首次出現下滑。該股低開4.3%，報1400元。公司披露的2025年年度報告顯示，去年實現營業收入1688.38億元(人民幣．下同)，同比下降1.21%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為823.20億元，同比下降4.53%。茅台自2001年登陸A股後，長期保持增長。2025年是其上市以來首次出現營收、淨利潤雙雙下滑。

　　另外，財政部和住房城鄉建設部發布關於開展2026年度中央財政支持實施城市更新行動的通知。通知指出，2026年中央財政將繼續通過競爭性評審方式，支持不超過15個城市實施城市更新行動，中央財政按區域對實施更新行動城市給予定額補助。其中東部、中部和西部地區每個城市最高補助規模分別不超過8億元、10億元和12億元，資金將根據項目推進情況分年撥付。

　　人行今日進行5億元7天期逆回購，這是人行連續第三個交易日將逆回購操作降至5億。公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日淨回籠15億元。人行本周共進行30億元逆回購，對沖本周到期的35億元，即人行本周共收水5億元。
《經濟通通訊社17日專訊》

【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗新型滲透以色列？

17/04/2026 10:15

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區