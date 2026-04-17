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17/04/2026 15:06

《Ｂ股行情》上證B股指數平收，深證B收跌1.5%

　　上證B股指數收跌不足0.1%，報269.27點。深證B股指數收跌1.5%，報1182.9點。
《經濟通通訊社17日專訊》

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