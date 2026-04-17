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AH股新聞

17/04/2026 13:36

《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.2%，創業板指漲1.2%

　　A股市場午後升跌不一，滬綜指跌0.2%，報4047.56點，滬深300指數軟0.18%，深成指升0.5%，創業板指漲1.18%。上海B股走低0.25%，深圳B股挫1.31%。旅遊酒店、白酒等消費板塊走疲，CPO、PCB概念及地產股升幅靠前。
《經濟通通訊社17日專訊》

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