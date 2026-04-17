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AH股新聞

17/04/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.1%五連升斷纜，本周仍漲1.64%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.1%終止五連升，本周累漲1.64%
▷ 深成指升0.6%、創業板指漲1.43%，兩市成交額2.4萬億元
▷ 源杰科技股價漲10%成A股股王，貴州茅台跌3.8%

　　滬指連升五個交易日後，今日稍微回吐，全日收跌0.1%報4051.43點，全周計則升1.64%；深成指揚0.6%，創業板指漲1.43%。滬深兩市成交額約2.4萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增839億元或者3.6%。

　　今日A股「股王」易主，芯片製造商源杰科技(滬:688498)收升10%，報1445元；受益於人工智能算力需求爆發，源杰科技去年實現扭虧為盈，股價也扶搖直上，今年累計漲幅125%。至於原本的股王貴州茅台(滬:600519)受業績下滑拖累，今日跌3.8%，收報1407.24元。

　　回顧本周，多項重磅經濟數據發布。首季國內生產總值(GDP)錄得5%的增長，優於預期並創下三個季度最高增速；環比增速亦加快至1.3%，創五個季度最高水平。相較之下，需求端指標仍相對偏弱，3月消費同比增速再度回落至2%下方，投資活動亦略遜預期。外圍風險方面，中東局勢有緩和趨勢，市場期待已久的美伊談判很可能在本周末舉行，美國總統特朗普表示雙方已「非常接近」達成協議。

　　分析人士指出，中國一季度經濟暫未受中東戰爭的明顯影響，二季度壓力可能逐步顯現，不過中國具備較強能力應對短期擾動，且一季度超預期增長為決策者提供緩衝空間，短期政策加碼刺激的緊迫性偏低，預計4月底中央政治局會議將保持定力。滬指本周逐步走高，重回4000點上方，按周升幅1.64%，連漲兩周共4.37%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004728.67-0.17　
上證指數4051.43-0.1010135.2
深證成指14885.42+0.6014120.60
創業板指3678.29+1.43　
科創501423.35+0.08　
B股指數269.27-0.051.03
深證B指1182.90-1.551.09

《經濟通通訊社17日專訊》

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