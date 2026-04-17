《中意關係》王文濤見意大利副總理：冀意方推動中歐經貿關係健康穩定發展

中國商務部網站今日發文稱，商務部長王文濤與意大利副總理兼外交與國際合作部部長塔亞尼，16日在京共同主持召開中意經濟合作混委會第16次會議，就深化中意、中歐經貿關係深入交換意見。王文濤表示，中歐互為重要經貿夥伴，雙方應加強對話溝通，妥處摩擦分歧。意大利是歐盟重要成員國，希望意方發揮建設性作用，推動中歐經貿關係健康穩定發展。



王文濤又稱，中方願與意方一道，深挖合作潛力，擴大兩國在電商、農食、醫療、產業園區等領域合作，推動雙邊經貿關係取得更多新進展。



*塔亞尼：願助中歐通過對話協商解決經貿摩擦*



塔亞尼表示，意大利高度重視對華合作，願與中方一道，持續落實《中意關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024-2027年）》，加強知識產權領域交流合作，深化雙方在農食、旅遊、體育等領域合作。意方歡迎中國企業赴意投資，並將營造良好的營商環境。意大利堅定支持以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，反對保護主義，願在歐盟內發揮積極作用，推動中歐通過對話協商解決經貿摩擦。



會議期間，雙方簽署了中意電子商務行動計劃。會後，王文濤與塔亞尼共同主持召開中意企業家委員會企業圓桌會，並與雙方企業深入交流，中意兩國工商界代表150餘人參會。

《經濟通通訊社17日專訊》