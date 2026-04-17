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AH股新聞

17/04/2026 12:12

《央行動態》潘功勝出席G20財長和央行行長會議，籲堅定支持多邊主義

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 潘功勝出席4月16日G20財長會議
▷ 會議在美國華盛頓召開
▷ 議題含全球經濟形勢、失衡與增長障礙

　　中國人民銀行網站今日發文指，二十國集團（G20）16日在美國華盛頓召開今年首次G20財長和央行行長會議。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並發言，指地緣政治衝突對全球供給體系造成嚴峻衝擊，各國應堅定支持多邊主義，充分發揮G20財金渠道作用，加強宏觀政策協調，共同應對全球挑戰。

　　潘功勝又指，看待全球失衡須秉持全面、動態的視角。近期經濟失衡的加劇，既源於保護主義上升所導致的全球貿易碎片化，也與國際貨幣體系內在缺陷密切相關。逆差國與順差國需要共同努力實現全球經濟再平衡，避免單方面政策帶來的溢出效應。

*人行將實施好適度寬鬆貨幣政策，為全球經濟增長貢獻力量*

　　潘功勝並指出，中國經濟穩中向好，結構優化，高質量發展取得新成效，金融市場平穩運行，經濟發展長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。「十五五」時期，中國將堅持內需主導，實施提振消費政策措施，大力發展服務業，把投資於物和投資於人緊密結合，促進生產率的增長，加快綠色轉型和可持續發展，堅定不移推進高水平對外開放，推動高質量發展。中國人民銀行將實施好適度寬鬆的貨幣政策，以高質量金融服務助力中國式現代化，為全球經濟增長貢獻中國力量。

　　據介紹，本次會議討論了全球經濟形勢與展望、應對經濟增長障礙、全球失衡等議題。與會各方表達了對中東形勢衝擊全球經濟增長的高度關切，認為衝突持續將推高能源價格，擾亂供應鏈，並抬高通脹預期。各方表示，當前許多國家面臨投資力度不足、勞動力短缺、企業負擔過重等結構性問題。各方支持G20財金渠道加強經驗交流，識別並應對經濟增長障礙。

 
《經濟通通訊社17日專訊》

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