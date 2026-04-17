【ＡＩ】愛奇藝CEO龔宇：AI將在5年內讓院線電影成本明顯降低

第十六屆北京國際電影節產業論壇今日舉行。據《北京商報》報道，在談及AI製作對行業的影響時，愛奇藝創始人、CEO龔宇表示，未來1-3年內，線上影視成本會大幅度降低到三分之一、五分之一、甚至十分之一以下；院線電影成本則在3-5年內有明顯降低。成本降低則會吸引更多創作者、投資者、消費者，市場規模將會增大，從而形成正向飛輪效應。

《經濟通通訊社17日專訊》