【ＡＩ】愛奇藝CEO龔宇：AI將在5年內讓院線電影成本明顯降低

第十六屆北京國際電影節產業論壇今日舉行。據《北京商報》報道，在談及AI製作對行業的影響時，愛奇藝創始人、CEO龔宇表示，未來1-3年內，線上影視成本會大幅度降低到三分之一、五分之一、甚至十分之一以下；院線電影成本則在3-5年內有明顯降低。成本降低則會吸引更多創作者、投資者、消費者，市場規模將會增大，從而形成正向飛輪效應。
《經濟通通訊社17日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
17/04/2026 15:22
第十六屆北京國際電影節產業論壇今日舉行。據《北京商報》報道，在談及AI製作對行業的影響時，愛奇藝創始人、CEO龔宇表示，未來1-3年內，線上影視成本會大幅度降低到三分之一、五分之一、甚至十分之一以下；院線電影成本則在3-5年內有明顯降低。成本降低則會吸引更多創作者、投資者、消費者，市場規模將會增大，從而形成正向飛輪效應。
《經濟通通訊社17日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰17/04/2026 15:26 瑞幸擬４月底推出瓶裝咖啡，知情人士：首批３款包括生椰拿鐵，…
下一篇新聞︰17/04/2026 15:06 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數平收，深證Ｂ收跌１﹒５％
17/04/2026 15:28 【ＡＩ】中國牽頭制定具身智能領域全球首項國際標準《人形機器…
17/04/2026 15:05 《中國監管》市監總局：整治珠寶玉石、金飾等市場假證書、假產…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N