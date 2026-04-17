《中日關係》駐日使館接連遭恐怖威脅，中國外交部促日方反思糾錯、徹查整改

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對於中國駐日本大使館接連遭到恐怖威脅，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上指出，近年針對中國駐日外交機構的滋擾和挑釁不斷，近期更是出現自衛隊現役官員持刀闖館等一系列嚴重惡性事件。如果對此類案件輕描淡寫，甚至轉移視線，混淆是非，只會從惡如崩，產生更為嚴重的後果。中方再次敦促日方反思糾錯、徹查整改，給中方一個負責任交代。



郭嘉昆表示，這些滋擾和挑釁事件接踵而至，性質影響惡劣，暴露出當前日本存在的諸多深層問題，包括日本國內右翼思潮和勢力猖獗，客觀理性的聲音受到壓制。



郭嘉昆認為，日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策流毒深重，正確的歷史教育嚴重缺失，錯誤史觀大行其道，日本安保政策朝著進攻性、擴張性、危險性的方向轉變，日方對自衛隊失管失控，自衛隊內部失管失教，如何從根本上解決問題，鏟除背後的社會土壤，值得日本國內有識之士深思。



中國駐日本大使館昨召開記者會，指3月以來使館接連遭受到恐怖威脅，早在3月5日就有自稱由日本前警察和前自衛隊隊員組成的組織向使館寄出恐嚇信，威脅稱將對中國駐日使領館發動襲擊；19天後就發生現役自衛隊官員村田晃大持刀翻牆闖入中國使館的嚴重事件，且在事隔僅一周的3月31日，又一名自稱應急預備自衛官的人通過網絡向使館發出恐怖威脅，稱其在中國使館內安裝了遠距離遙控炸彈。

《經濟通通訊社17日專訊》