《神州金融》人行廣東分行：新設500億元再貸款額度，支持科創、服務消費等五大領域發展

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中國人民銀行廣東省分行表示，為推動建設具有廣東特色和優勢的現代化產業體系，近日該分行在支農支小再貸款項下安排500億元(人民幣．下同)專用額度，用於激勵引導地方法人金融機構加大對科技創新、綠色低碳、服務消費與養老、外貿、製造業和服務業協同發展的信貸支持力度，充分引導金融活水支持廣東經濟高質量發展。



其中，100億元「粵科融」額度重點支持高新技術企業、專精特新企業等科創企業，助力企業研發攻關、成果轉化及產業轉型升級。100億元「粵綠貸」額度支持金融機構為節能環保、清潔生產、清潔能源等符合綠色低碳標準的各類企業及項目提供低成本的信貸資金支持。



100億元「煥新貸」額度圍繞服務消費與養老重點領域，覆蓋批發零售、住宿餐飲、文化娛樂、教育等服務消費行業及養老產業鏈，助力服務消費提質擴容和養老服務體系完善。100億元「粵貿貸」額度支持外貿企業訂單生產、跨境結算及供應鏈周轉等高頻融資需求，穩定外貿產業鏈韌性。100億元「粵產貸」額度則面向製造業與服務業協同發展領域，重點支持數字技術與實體經濟深度融合、軟件信息服務及科技研發服務等環節。



對於相關領域信貸產品和服務創新力度大、信貸投放效果好的地方法人金融機構，該分行採取提高授信額度、差異化質押品、辦理綠色通道等措施，激勵其更好支持重點領域高質量發展。下一步，該分行將繼續強化再貸款與地方財政貼息、風險分擔等政策的協同聯動，提升重點領域政策激勵效能，扎實推進500億元專用額度落地見效。

《經濟通通訊社17日專訊》