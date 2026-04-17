鈞達股份(02865)控股股東海南錦迪沽1.64%股權，持股降至13.3%

鈞達股份(02865)(深:002865)公布，控股股東及一致行動人海南錦迪科技投資於本周三（15日）至昨日通過大宗交易方式減持約511.4萬股，佔股本比例1.64%。
該集團指，權益變動後，控股股東及一致行動人錦迪科技及陸小紅合計持有股權由16.63%降至15%，其中錦迪科技佔13.3%股權，陸小紅維持1.7%股權不變。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/04/2026 08:34
鈞達股份(02865)(深:002865)公布，控股股東及一致行動人海南錦迪科技投資於本周三（15日）至昨日通過大宗交易方式減持約511.4萬股，佔股本比例1.64%。
該集團指，權益變動後，控股股東及一致行動人錦迪科技及陸小紅合計持有股權由16.63%降至15%，其中錦迪科技佔13.3%股權，陸小紅維持1.7%股權不變。
《經濟通通訊社17日專訊》
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