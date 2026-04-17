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AH股新聞

17/04/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(16日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)1588.13
工業富聯(601138)1472.83
紫金礦業(601899)1321.28
生益科技(600183)1261.99
亨通光電(600487)1218.39
芯原股份(688521)1198.58
兆易創新(603986)1175.34
佰維存儲(688525)1146.59
廈門鎢業(600549)1054.78
貴州茅台(600519)1034.10
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)10247.13
新易盛(300502)4867.33
中際旭創(300308)4685.84
天孚通信(300394)2183.54
立訊精密(002475)2162.83
東山精密(002384)1609.93
勝宏科技(300476)1420.16
協創數據(300857)1385.01
比亞迪(002594)1326.47
滬電股份(002463)1265.69

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》

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