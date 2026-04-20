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20/04/2026 09:29

《駐京專電》中證監新規明確違規轉讓證券案件行政處罰

　　中證監就《違規轉讓證券案件行政處罰實施規則（徵求意見稿）》公開徵求意見。《規則》共十八條，主要內容包括：一是規範「違規轉讓證券」的認定。明確《證券法》第一百八十六條規定的「轉讓證券」、「在限制轉讓期內轉讓證券」、「轉讓股票不符合法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定」的內涵、具體情形，以及一致行動人的違法主體認定。

　　中證監指出，需要說明的是：違規轉讓證券的類型多樣，為便於執法操作，《規則》根據證券性質、行為主體、行為特徵、危害性大小等，將違規轉讓證券行為細分為「違反法律的『在限制轉讓期內轉讓證券』」、「在持有期限、賣出時間方面不符合行政法規、中國證監會規定」、「在賣出數量、信息披露等方面不符合法律、行政法規和中國證監會規定」、「未按規定暫停交易」四種類別，力求準確定性，精準執法。

　　二是規範「違規轉讓證券」的處罰。針對不同類別，差異化設置不同的裁量階次指標，力求過罰相當。同時，還對量罰調整情節做列舉式規定，對並罰與從一重處的情形、調整適用的情形和市場禁入等作提示性規定。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

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