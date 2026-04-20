《駐京專電》中證監擬就違規減持按危害程度作三類處罰

中證監17日發布違規減持處罰新規徵求意見稿，嚴厲打擊各類違規減持。新規按危害程度將違規轉讓分為三類：限制期內轉讓原始股（最重）、超比例及違規披露減持（次之）、未暫停交易（單獨裁量）。處罰與轉讓金額掛勾，從重門檻為減持超總股本5%且金額超5億元（人民幣．下同）。



《規則》規範了「違規轉讓證券」的認定，違規轉讓證券的類型多樣，為便於執法操作，《規則》根據證券性質、行為主體、行為特徵、危害性大小等，把違規轉讓證券行為分為三大類，力求準確定性，精準執法。



第一類為「絕對不能減」或稱「無權減持」，即在禁止轉讓的期間內轉讓證券。考慮到實踐中一、二級市場的巨額差價，此類型又可區分為兩小類，即「在限制期內轉讓原始股」和「其他在期限方面違反限制性規定的轉讓證券行為」。



第二類為「相對不能減」或稱「有權但違規減持」，即雖然已經過了禁止轉讓的期間，但是在賣出數量、信息披露等方面違反限制性規定進行減持，包括超比例減持、違反預披露減持、其他違規減持。這一類的行為惡性和社會危害性比上兩類略小。



第三類為「未按規定暫停交易」。行為人違反《證券法》未按規定暫停交易的，2015年以來，執法實踐中均通過轉引到《證券法》規定的「在限制轉讓期內轉讓證券」，但此類行為在本質上與通常所說的「違規減持」有一定區別，主要體現在，「未按規定暫停交易」的本質是違反了二級市場的「慢走規則」，通常並沒有明顯的利用優勢「傾銷」股票。《股東減持管理辦法》《董事高管持股變動規則》等監管文件中並未包含此類情形。基於上述考慮，《規則》對其單獨規定，對應單獨的裁量階次。



*違規轉讓總股本5%以上且金額超5億元，從重處罰*



針對違規轉讓證券行為的不同類別，《規則》差異化設置不同的裁量階次指標，力求過罰相當。一是對危害性最大的在限制期內轉讓原始股行為，按照轉讓金額的「0-30%-50%-100%」，劃分三個裁量階次。二是對其他在期限方面違反限制性規定的轉讓證券行為，按照轉讓金額的「0-20%-30%-100%」劃分三個裁量階次。三是對在賣出數量、信息披露等方面違反限制性規定的轉讓證券行為，按照轉讓金額的「0-10%-20%-100%」劃分三個裁量階次。四是對未按規定暫停交易的行為，在買賣證券等值以下的範圍內，原則上：適用「倍數罰」的，按照違法所得的「0-3倍-5倍-10倍」劃分三個處罰階次；違法所得不足100萬元適用「定額罰」的，按照「100萬元-300萬元-500萬元-1000萬元」劃分三個裁量階次。



《規則》還明確了調節量罰輕重時需要考慮的情節。首先，違規轉讓比例不足上市公司總股本2%，或違規轉讓金額不足4000萬元的，屬於從輕處罰階次；違規轉讓比例在上市公司總股本5%以上，且違規轉讓金額在5億元以上的，屬於從重處罰階次；處於兩者之間的，屬於一般處罰階次，處以違規轉讓金額10%以上20%以下的罰款。其次，明確五類從輕處罰情節和六類從重處罰情節，確保量罰精準、透明，過罰相當，避免畸輕畸重、類案不同罰等現象。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》