《駐京專電》潘功勝出席IMFC會議，籲國際貨幣基金組織強化經濟監督職能

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國際貨幣基金組織（IMF，下稱「基金組織）16-17日在美國華盛頓特區召開第53屆國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議，會議討論了全球經濟金融形勢、基金組織工作等議題。人民銀行行長潘功勝出席會議並發言。



潘功勝指出，國際經貿環境急劇變化，貿易政策不確定性仍然高企，加之中東局勢引發負面供給衝擊，將對全球經濟和金融市場產生持續影響。基金組織應進一步加強經濟監督，在客觀評估風險的基礎上提出更具針對性的政策建議。同時，應加強對主要發達經濟體財政風險及其溢出效應的監督，並強調貿易保護主義無法解決全球失衡問題，穩定、理性和可預期的合作尤為珍貴。



*AI引領新一輪科技革命和產業變革，帶來機遇和風險*



潘功勝指出，當前世界經濟面臨巨大挑戰，單邊主義、保護主義愈演愈烈，各種經貿限制明顯增多，氣候變化、能源、糧食等多重挑戰疊加，人工智能引領新一輪科技革命和產業變革，帶來機遇和風險。近期地緣政治衝突加劇，進一步拖累全球經濟增長，加劇金融市場波動性，影響全球金融穩定。面對這些挑戰，各國應踐行真正的多邊主義，堅定維護自由貿易，建設開放型世界經濟，推進全球治理體系改革，提升發展中國家話語權，構建更加公平開放的國際經貿秩序。中國願深化與基金組織合作，支持基金組織在維護全球經濟金融穩定和促進可持續增長方面發揮積極作用。



*繼續推動份額改革，盡早實現有意義的份額佔比調整*



潘功勝強調，基金組織作為全球金融安全網的核心，繼續推動份額改革對提高基金組織的合法性、有效性和代表性至關重要。中方歡迎各方就《迪里亞份額與治理改革指導原則》達成一致，為調整份額佔比奠定良好基礎。有關國家應盡快完成內部程序，推動第十六次份額總檢查承諾的份額增資盡早生效。同時應加快推進第十七次份額總檢查工作，盡早實現有意義的份額佔比調整，維護基金組織信譽。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》