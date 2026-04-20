《打擊貪腐》武漢雷神山醫院前院長王行環被雙開：醫療領域搞新型隱性腐敗

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湖北省紀委監委網站消息，經湖北省委批准，湖北省紀委監委對武漢大學中南醫院原黨委常委、院長王行環嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。王行環嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予王行環開除黨籍處分；由湖北省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



*結交政治騙子，向醫藥企業攤派費用*



經查，王行環喪失理想信念，背棄初心使命，搞投機鑽營，結交政治騙子，串供、偽造證據，對抗組織審查；違反組織原則，在幹部任用考察工作中，隱瞞事實真相為本人謀取人事利益；廉潔底線失守，搞權色、錢色交易，違規領取績效獎金；違規向醫藥企業攤派費用；在醫院工程項目監管工作中，不正確履行職責，造成不良影響；紀法底線失守，在醫療領域搞新型隱性腐敗，利用職務便利為他人在醫療設備採購、工程項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。



公開資料顯示，王行環此前任全國政協委員，農工黨中央常委、農工黨湖北省委會副主任委員，武漢大學中南醫院院長，武漢大學泌尿外科研究所所長，疫情期間曾任武漢雷神山醫院院長；為湖北省醫學領軍人才，曾獲「中國醫師獎」、「吳階平醫藥創新獎」、「最美科技工作者」等。



值得注意的是，疫情初期曾任湖北省省委書記的蔣超良於2025年10月被「雙開」，涉嫌犯罪移送檢察機關；時任武漢市市長周先旺也於2026年1月被「雙開」。

《經濟通通訊社20日專訊》