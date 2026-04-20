【聚焦數據】北京首季固定資產投資同比增5.5%，房地產開發投資降2.2%

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▷ 房地產開發投資降2.2%
▷ 住宅銷售面積增9.6%
北京統計局公布，一季度，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長5.5%。分產業看，第一產業投資下降37.5%；第二產業投資增長21.1%，其中，製造業投資增長14.1%，計算機、通信和其他電子設備製造業，醫藥製造業項目進展順利；第三產業投資增長3.8%，其中，科學研究和技術服務業投資增長77.5%，交通運輸、倉儲和郵政業投資增長18%，教育、衛生和社會工作投資分別增長27.2%和25.1%。
一季度，全市房地產開發投資同比下降2.2%，房屋施工面積9128.1萬平方米，同比下降3.7%，其中住宅施工面積4568.6萬平方米，下降2.5%。全市新建商品房銷售面積243萬平方米，下降1.7%，其中，住宅銷售面積171萬平方米，增長9.6%，保障性住宅是主要帶動因素。
*北京地區證券交易額增長41.5%*
一季度，全市第三產業增加值按不變價格計算，同比增長6.4%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業實現增加值3330.9億元，增長10.2%，新一代信息技術、平台經濟賦能發展，算力需求上升帶動集成電路設計服務加快增長。金融業實現增加值2392.5億元，增長10.8%，資本市場交易活躍，北京地區證券交易額增長41.5%，銀行業、保險業運行平穩。租賃和商務服務業實現增加值737.3億元，增長7.1%。
一季度，全市實現農林牧漁業總產值40億元，按可比價格計算，同比增長2.7%。其中，實現牧業產值10.9億元，增長6%，生豬、牛、禽出欄量分別增長15.9%、15.4%和27.2%；在造林投入增長帶動下，實現林業產值11.3億元，增長2.2%；農業（種植業）實現產值15.4億元，受草莓減產影響，下降2.2%，蔬菜（含食用菌）產量增長2.1%。持續推進農文旅融合發展，鄉村旅遊接待人次為430.3萬人次，實現收入7.2億元，同比分別增長14.8%和5.9%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》
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