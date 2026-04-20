大族數控(03200)首季純利升1.77倍至3.2億人幣

大族數控(03200)(深:301200)公布，截至2026年3月31日止首季純利3.23億元人民幣，按年升1.77倍；每股基本盈利73分。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/04/2026 17:44
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