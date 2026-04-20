《港滬深通》港股總市值49萬億元，滬深102.6萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(17日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2401
|308
|1704
|41
|2888
|38
|H股總數
(隻)
|453
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17422
|309
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|488919
|707
|548726
|947
|475893
|400
|流通市值
(億元)
|-
|-
|527386
|694
|408358
|400
|平均PE
(倍)
|13.58
|30.19
|14.94
|10.06
|32.90
|8.83
|成交
百萬元
|238133
|1492575
|1412955
《經濟通通訊社20日專訊》
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