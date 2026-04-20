《港滬深通》港股總市值49萬億元，滬深102.6萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(17日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2401 308 1704 41 2888 38 H股總數

(隻) 453 15 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 17422 309 - - - - 總市值

(億元) 488919 707 548726 947 475893 400 流通市值

(億元) - - 527386 694 408358 400 平均PE

(倍) 13.58 30.19 14.94 10.06 32.90 8.83 成交

百萬元 238133 1492575 1412955

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社20日專訊》