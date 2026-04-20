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AH股新聞

20/04/2026 08:14

《港滬深通》港股總市值49萬億元，滬深102.6萬億人民幣

　　根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(17日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

 香港交易所上海交易所深圳交易所
 主板創業板A股B股A股B股
上市公司
(家)		2401308170441288838
H股總數
(隻)		45315----
上市非H股內
地企業(隻)		106057----
上市證券
(隻)		17422309----
總市值
(億元)		488919707548726947475893400
流通市值
(億元)		--527386694408358400
平均PE
(倍)		13.5830.1914.9410.0632.908.83
成交
百萬元		238133　　　14925751412955
註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社20日專訊》

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