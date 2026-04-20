2026年1-2月及2025年主要數據一覽:
|同比變動(%)
|金額（億元人民幣）
|國內生產總值
|2026年第一季
|+5.0
|334193
|2025年全年
|+5.0
|1401879
|第四季
|+4.5
|387911
|第三季
|+4.8
|354500
|第二季
|+5.2
|341778
|第一季
|+5.4
|318758
|2024年全年
|+5.0
|1349084
|第四季
|+5.4
|373726
|第三季
|+4.6
|341758
|第二季
|+4.7
|328838
|第一季
|+5.3
|304762
|統計局覆核數值：
|2023年全年
|+5.4
|1294272
|2022年全年
|+3.0
|1234029
|居民消費價格指數
|2026年3月
|+1.0
|(CPI)
|1-3月
|+0.9
|工業生產者出廠價格
|3月
|+0.5
|(PPI)
|1-3月
|-0.6
|社會消費品零售總額
|1-3月
|+2.4
|127695
|城鎮固定資產投資
|1-3月
|+1.7
|102708
|工業增加值
|1-3月
|+6.1
|貨幣供應 M2
|3月底
|+8.5
|人民幣新增貸款
|3月
|29900
|1-3月
|86000
|外匯儲備
|3月底
|33421億美元
|出口
|3月
|+2.5
|3210.3億美元
|1-3月
|+14.7
|9774.9億美元
|進口
|3月
|+27.8
|2699.0億美元
|1-3月
|+22.7
|7131.6億美元
|外貿
|1-3月
|順差
|2643.3億美元
|FDI
|1-2月
|-5.7
|1614.5
|製造業採購經理指數
|3月
|50.4
|按月升1.4個百分點
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽