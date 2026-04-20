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AH股新聞

20/04/2026 10:33

《Ａ股焦點》部分光纖產品價格暴漲650%，光通信概念多股漲停

　　滬深股市光通信概念盤初拉升，中利集團(深:002309)、雲南鍺業(深:002428)、魅視科技(深:001229)、光電股份(滬:600184)、天通股份(滬:600330)、中天科技(滬:600522)、通鼎互聯(深:002491)等漲停，通光線纜(深:300265)、亨通光電(滬:600487)、中瓷電子(深:003031)等跟漲。

　　據《央視新聞》報道，今年以來，光纖行業呈現出「產品量價齊升」的景氣態勢。江蘇一家光纖生產企業負責人近日表示，今年一季度光纖產銷量同比增長近5倍，產品價格也出現大幅上漲，G.657.A2光纖去年是每芯公里（光纜芯數x光纜長度）32元人民幣，今年漲到240元人民幣，漲幅達650%。

　　開源證券表示，AI接棒電信需求，全球光纖市場進入量價齊升周期。據CRU預測，2027年全球光纖需求會攀升至8.8億芯公里。光纖漲價趨勢已經蔓延至全球範圍，歐洲市場同類產品價格亦較1月環比增長136%，同比增長159%，預計2026-2027年供需缺口或將擴大至15%。
《經濟通通訊社20日專訊》

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