【關稅戰】中美貿易休戰刺激，美國大豆3月輸華規模超巴西大豆

據《彭博》報道，隨著中美貿易休戰刺激美國大豆預訂，3月輸華的美國大豆數量繼續攀升，一年來首次超過巴西大豆。



中國是全球最大大豆進口國，海關數據顯示，上個月中國從美國進口了180萬噸大豆，從巴西進口了140萬噸大豆。但美國輸華大豆比去年仍降24%，巴西則增長了近50%。



報道稱，中國通常在年底前轉向從美國進口，直到次年2月前後南美作物上市。然而，去年爆發的貿易戰曾令中美大豆貿易一度中斷。私營商業買家此前一直依賴巴西大豆來規避地緣政治風險，並配合中國的採購管道多元化戰略。



去年10月下旬，在中國國家主席習近平與美國總統特朗普舉行關鍵峰會前後，中國國有企業恢復預訂美國大豆；是次峰會促成了貿易休戰。



*新採購須等下一輪中美領導人會晤*



然而，美國大豆3月在中國市場的領先地位料是曇花一現。目前，南美大豆主導全球出口，而且北京方面在1月達成初步目標後，已基本未再從美國訂購。



貿易商們表示，新的採購可能要等到中美領導人再次會晤了；這一元首峰會目前計劃在下個月舉行。

《經濟通通訊社20日專訊》