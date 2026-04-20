《中國要聞》上海：力爭到2028年打造「10+20+X」產業互聯網標桿平台

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▷ 目標2028年建「10+20+X」產業互聯網標桿平台
▷ 支持AI研發應用算力券、併購國外業務板塊
上海市經濟和信息化委員會等7部門印發《上海市推動產業互聯網平台賦能產業發展行動方案（2026-2028年）》（以下簡稱《方案》）。《方案》提出，聚焦新能源汽車、電子信息、集成電路、具身智能、先進材料等產業鏈發展需求，發揮產業互聯網平台服務鏈接作用，努力將上海打造成為「數智驅動、深度賦能、生態協同、開放聯動」的平台創新策源地。力爭到2028年，打造「10+20+X」產業互聯網標桿平台。其中，培育10家以上具有國內外影響力的龍頭企業、20家以上具有市場競爭優勢的高成長性企業，扶持一批新賽道互聯網平台企業，鼓勵一批專業服務企業平台化發展。
*對企業開展AI研發、應用給予算力券模型券等支持*
《方案》提到，要夯實平台數智化發展基礎。實施行業服務商培育行動，支持產業互聯網平台企業高水平垂類模型備案，提升行業應用落地服務能力。搭建產業互聯網平台算力服務專享通道，支持企業在算力調度平台上進行開發訓練與微調、推理部署、模型定制。推動產業互聯網平台加強動態安全檢測評估，通過實戰攻防演練等方式強化網絡和數據安全管理。對企業開展人工智能研發、應用，根據本市「算力券」「模型券」等規定給予支持。
*支持併購整合國外品牌、渠道、研發與生產等業務*
另外，支持產業互聯網平台企業併購整合國外品牌、渠道、研發與生產等業務板塊，拓展高價值產品線，構建國內國際協同發展格局。暢通企業與產業轉型升級基金、併購基金等資本平台對接機制，構建動態項目儲備庫與孵化培育體系。引導證券公司、資產管理公司等專業機構深度參與企業兼併重組，提供全鏈條金融服務。用好重點領域的跨境併購項目對外直接投資(ODI)備案機制，便利上市公司併購境外優質資產。
《經濟通通訊社20日專訊》
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