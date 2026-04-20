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20/04/2026 11:29

《中國要聞》上海：力爭到2028年打造「10+20+X」產業互聯網標桿平台

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 上海7部門發布2026-2028產業互聯網行動方案
▷ 目標2028年建「10+20+X」產業互聯網標桿平台
▷ 支持AI研發應用算力券、併購國外業務板塊

　　上海市經濟和信息化委員會等7部門印發《上海市推動產業互聯網平台賦能產業發展行動方案（2026-2028年）》（以下簡稱《方案》）。《方案》提出，聚焦新能源汽車、電子信息、集成電路、具身智能、先進材料等產業鏈發展需求，發揮產業互聯網平台服務鏈接作用，努力將上海打造成為「數智驅動、深度賦能、生態協同、開放聯動」的平台創新策源地。力爭到2028年，打造「10+20+X」產業互聯網標桿平台。其中，培育10家以上具有國內外影響力的龍頭企業、20家以上具有市場競爭優勢的高成長性企業，扶持一批新賽道互聯網平台企業，鼓勵一批專業服務企業平台化發展。

*對企業開展AI研發、應用給予算力券模型券等支持*

　　《方案》提到，要夯實平台數智化發展基礎。實施行業服務商培育行動，支持產業互聯網平台企業高水平垂類模型備案，提升行業應用落地服務能力。搭建產業互聯網平台算力服務專享通道，支持企業在算力調度平台上進行開發訓練與微調、推理部署、模型定制。推動產業互聯網平台加強動態安全檢測評估，通過實戰攻防演練等方式強化網絡和數據安全管理。對企業開展人工智能研發、應用，根據本市「算力券」「模型券」等規定給予支持。

*支持併購整合國外品牌、渠道、研發與生產等業務*

　　另外，支持產業互聯網平台企業併購整合國外品牌、渠道、研發與生產等業務板塊，拓展高價值產品線，構建國內國際協同發展格局。暢通企業與產業轉型升級基金、併購基金等資本平台對接機制，構建動態項目儲備庫與孵化培育體系。引導證券公司、資產管理公司等專業機構深度參與企業兼併重組，提供全鏈條金融服務。用好重點領域的跨境併購項目對外直接投資(ODI)備案機制，便利上市公司併購境外優質資產。
《經濟通通訊社20日專訊》

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