京東官宣舉辦廚藝大賽，優勝菜品將獨家上線七鮮小廚全國門店

據微信公眾號「京東黑板報」今日消息，京東(09618)攜手湖南衛視芒果TV正式啟動京東中華美食大賽，邀請全國美食愛好者，秀出拿手廚藝，共賞中華風味，共同打造史上規模最大的全民美食大賽。
據介紹，優勝菜品將獨家上線京東七鮮小廚的全國門店，創作者可享受菜品銷售分成，最高衝擊百萬級收益。即日起，打開京東或京東外賣APP搜索「美食大賽」，進入活動會場點擊「立即發布」，即可上傳作品投稿。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/04/2026 13:47
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據介紹，優勝菜品將獨家上線京東七鮮小廚的全國門店，創作者可享受菜品銷售分成，最高衝擊百萬級收益。即日起，打開京東或京東外賣APP搜索「美食大賽」，進入活動會場點擊「立即發布」，即可上傳作品投稿。
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