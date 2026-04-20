《Ａ股行情》滬綜指高開0.05%，發改委下達第二批兩重項目清單

中東局勢添疑雲，伊朗4月17日短暫開放霍爾木茲海峽，但18日再次宣布封航，多艘船隻稱遭德黑蘭方面攻擊。美國總統特朗普稱美國代表團將再次前往巴基斯坦首都準備展開第二輪談判，不過有伊朗媒體指出，德黑蘭方面尚未決定是否派人出席。



滬深股市今早走勢不一，滬綜指輕微高開0.05%，報4053.37點，深成指則低開0.1%，創業板指低開0.57%。國家發改委及有關部門組織下達2026年第二批「兩重」建設項目清單，共安排超長期特別國債資金2168億元（人民幣．下同）支持336個重大項目。



據悉，相關項目涉及人工智能、城市地下管網建設改造、「三北」工程等重點領域。加上此前已下達的3897億元，今年累計安排「兩重」建設資金6065億元，佔全年8000億元的76%，下達進度明顯快於去年。



另外，日本與澳洲18日正式啟動一項規模70億美元軍艦供應協議，中國官媒斥日本軍國主義基因正「死灰復燃」，日本的軍事冒險主義面臨失控風險。人民解放軍東部戰區19日組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動。盤初軍工股見升幅。



人民銀行今日進行5億元7天期逆回購，持平到期量。這是人行連續第四個交易日將逆回購操作降至5億。

《經濟通通訊社20日專訊》