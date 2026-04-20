《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.67%，軍工、航天股領漲

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▷ 軍工、航天股領漲，中國衛星漲停，國家航天局發布2026年任務
▷ 解放軍東部戰區艦艇編隊赴西太平洋演訓，醫藥、地產股下跌
滬深股市開盤個別走，盤中深成指、創業板翻紅，滬指上午收升0.67%報4078.39點，深成指升0.6%，創業板升0.04%。兩市半日成交額17059億元（人民幣．下同），較上個交易日增加1253億元或8%。
4月貸款市場報價利率（LPR）連續第11個月持穩，符合預期。市場人士認為，首季數據顯示經濟有企穩跡象，政策進一步寬鬆緊迫性不高，同時在美聯儲降息節奏放緩、外部貨幣政策不確定性仍存情況下，維持利率水平有助於穩定中美利差、緩解人民幣匯率壓力。
從板塊來看，商業航天概念表現活躍，中國衛星(滬:600118)升停。國家航天局相關負責人近日在「中國航天日」新聞發布會上發布2026年重要任務，其中包括天問二號接近目標小行星、開展近距離探測，多型重複使用火箭將開展飛行驗證，神舟二十三號等載人飛船任務等。
同時，軍工股拉漲，松發股份(滬:603268)漲停，天海防務(深:300008)升3.5%。4月19日，中國人民解放軍東部戰區組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗部隊遠海作戰能力。
下跌方面，醫藥板塊走勢較弱，海森藥業(深:001367)挫6.3%，恩華藥業(深:002262)軟5.9%。房地產板塊亦走疲，萬科(02202)(深:000002)中期票據「23萬科MTN002」持有人會議擬於5月6日召開，對本期債券展期相關事項進行審議，萬科A跌1%。
《經濟通通訊社20日專訊》
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