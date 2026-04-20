《Ａ股行情》滬綜指收升0.76%，AI應用概念、軍工板塊走強

滬深三大指數收盤升跌不一，滬指收升0.76%報4082.13點，深成指亦揚0.55%，創業板指則跌0.02%。兩市全天成交2.58萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加1532億元或者6.3%。分析人士稱，市場對海外衝突因素階段性脫敏，投資者聚焦上市企業一季報。



美伊停火協議原定持續至周二（21日），但推動該地區實現更持久和平的努力似乎也岌岌可危。白宮稱美方官員將在伊斯蘭堡與伊朗進行第二輪談判，惟伊朗卻說不會參加談判。



今日A股AI應用概念收高，吉宏股份(深:002803)、三人行(滬:605168)升停。阿里ATH宣布，HappyHorse-1.0將於4月27日通過阿里雲百煉平台逐步開放API測試，首批邀測對象為企業級客戶。4月底開放測試後，HappyHorse-1.0將於5月份正式發布商用。



此外，軍工板塊全天強勢，中國衛星(滬:600118)升停，航天電子(滬:600879)漲逾9%。人民解放軍東部戰區19日組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動。橫當水道是日本沖繩附近的重要海上通道。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4757.44 +0.61 上證指數 4082.13 +0.76 10845.80 深證成指 14966.75 +0.55 14941.90 創業板指 3677.58 -0.02 科創50 1450.52 +1.91 B股指數 269.47 +0.07 0.84 深證B指 1186.99 +0.35 0.83

《經濟通通訊社20日專訊》