《Ａ股行情》滬綜指收升0.76%，AI應用概念、軍工板塊走強

滬深三大指數收盤升跌不一，滬指收升0.76%報4082.13點，深成指亦揚0.55%，創業板指則跌0.02%。兩市全天成交2.58萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加1532億元或者6.3%。分析人士稱，市場對海外衝突因素階段性脫敏，投資者聚焦上市企業一季報。
美伊停火協議原定持續至周二（21日），但推動該地區實現更持久和平的努力似乎也岌岌可危。白宮稱美方官員將在伊斯蘭堡與伊朗進行第二輪談判，惟伊朗卻說不會參加談判。
今日A股AI應用概念收高，吉宏股份(深:002803)、三人行(滬:605168)升停。阿里ATH宣布，HappyHorse-1.0將於4月27日通過阿里雲百煉平台逐步開放API測試，首批邀測對象為企業級客戶。4月底開放測試後，HappyHorse-1.0將於5月份正式發布商用。
此外，軍工板塊全天強勢，中國衛星(滬:600118)升停，航天電子(滬:600879)漲逾9%。人民解放軍東部戰區19日組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動。橫當水道是日本沖繩附近的重要海上通道。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4757.44
|+0.61
|上證指數
|4082.13
|+0.76
|10845.80
|深證成指
|14966.75
|+0.55
|14941.90
|創業板指
|3677.58
|-0.02
|科創50
|1450.52
|+1.91
|B股指數
|269.47
|+0.07
|0.84
|深證B指
|1186.99
|+0.35
|0.83
《經濟通通訊社20日專訊》
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