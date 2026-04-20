《中國要聞》鄭柵潔與小鵬等民企負責人座談，強調將積極擴大國內有效需求

國家發改委今日在微信公眾號發文指，國家發改委主任鄭柵潔今日主持召開民營企業座談會，與來自金屬材料、新能源汽車、產業園區服務、礦產資源、紡織等領域的海亮集團、小鵬集團、萬洋集團、天齊鋰業、魯泰紡織等企業負責人深入交流，面對面聽取對當前經濟形勢及積極應對外部環境複雜變化的意見建議。



鄭柵潔表示，「十五五」首個季度主要經濟指標穩中有進，經濟實現平穩良好開局，這與廣大民營企業擔當實幹、奮力拼搏是分不開的。企業對宏觀政策落實情況感知最直接、感受最真實，大家所提意見建議對制定完善政策規劃等很有幫助、很有意義，將分門別類、逐項梳理，會同有關方面深入研究。希望廣大民營企業進一步堅定發展信心，牢牢把握發展機遇，以自身發展的確定性應對外部環境的不確定性。



下一步，國家發改委將切實提升宏觀政策效能，積極擴大國內有效需求，加快培育壯大新動能，推動產業園區規範發展，進一步提升產業鏈供應鏈韌性，不斷鞏固經濟穩中向好態勢。同時，將持續深化政企常態化溝通交流，充分發揮統籌協調作用，點面結合幫助企業紓困解難，不斷促進民營經濟健康發展、高質量發展。

《經濟通通訊社20日專訊》