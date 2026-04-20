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20/04/2026 17:41

《大灣區》大灣區首台「華龍一號」核電機組惠州太平嶺投產發電

　　》據《央視新聞》報道，粵港澳大灣區首台「華龍一號」核電機組--中廣核廣東太平嶺核電項目1號機組今日投產發電，正式具備商業運行條件。

　　此次投產的1號機組實現了多項關鍵技術突破，完成26項重大設計改進，實現了實體電站與「數字電站」同步建成、一體移交。預計年發電量超90億千瓦時，能夠滿足粵港澳大灣區百萬居民的年度生產生活用電需求。

　　中廣核惠州核電項目總指揮章國強介紹，這一清潔能源的產出相當於每年減排二氧化碳約840萬噸、造林2萬公頃。當前，1號機組已經完成全部性能試驗和168小時滿功率連續運行考核，機組各項參數正常穩定，機組狀態良好。

　　中廣核太平嶺核電項目規劃建設6台「華龍一號」核電機組，分三期建設，全部建成後，預計年發電量將超過550億千瓦時，每年可等效減少標煤消耗約1665萬噸，減排二氧化碳約5082萬噸。

　　目前，後續工程正按計劃穩步推進。一期工程2號機組於近日將開展首爐燃料裝載工作；二期工程3號機組已於2025年6月開工建設；三期工程正在積極開展前期準備工作。
《經濟通通訊社20日專訊》

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