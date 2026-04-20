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AH股新聞

20/04/2026 14:30

【ＦＯＣＵＳ】從王健林夢碎，看《再見UFO》爆冷

　　【FOCUS】「A股院線第一股」萬達電影周一（20日）正式更名儒意電影(深:002739)；前一晚，塵封7年、最新票房僅數百萬的「再見UFO」，爆冷奪得金像獎最佳電影。兩單新聞，一個標誌「地產+院線」的規模擴張模式終結，一個折射情懷「神作」亦需直面「算法化」考驗。

*萬達電影更名儒意*

　　曾經豪言「電影是沒有天花板的行業」的內地前首富王健林，影視帝國夢徹底夢碎--苦心經營的逾700間直營影院，拱手相讓於80後電影製片人柯利明執掌的「儒意系」，「萬達」標籤正式走入歷史。

　　儘管萬達電影去年虧轉盈，料賺4.8億至5.5億元（人民幣．下同），但若以公司較早時公布首三季歸母淨利潤7.08億元計，恐意味去年第四季再陷虧損。比陰晴不定更難熬的是整體低氣壓，面對短視頻、串流平台風行，萬達系的觀影人次從2019年高峰時的2.1億（未計境外），節節萎縮至2023年的1.86億、2025年的1.63億。

　　有鑑於此，與其續事倍功半地試圖以地產加持的「物理銀幕（截至去年底，萬達電影擁6179塊）」壟斷內容話語權，不如套現走人，交由更擅長IP運營、流量操盤的「儒意系」。從到《致青春》再到《你好，李煥英》，柯利明可謂屢押屢中，成功秘訣即是借大數據精準挖掘觀眾需求，並利用互聯網（騰訊持股逾15%）資源造勢引流。

*文藝片陷「算法」*

　　而這幾乎道出了《再見UFO》「叫好難叫座」的玄機，該片監製一度以「Mayday Mayday!」緊急呼叫觀眾捧場。滿載舊香港八九十年代的集體回憶--華富邨、炒樓花、魚翅撈飯，入場者皆曰「好看」，奪得金像獎可謂實至名歸。但相比提供情緒宣泄的「爽片」《毒舌大狀》，或直擊社會當下熱點的《年少日記》，《再》片那種投射時代與劇變、緬懷純真和理想的文藝片，或注定淪為非主流。

　　當本屆金像獎最佳導演得主、執導《再》片的梁栢堅，在台上透露「曾經有3年無工開」，無疑撕開了傳統「匠人模式」在「算法為王」時代的困境。金像獎將最佳電影、最佳導演授予票房未見驚艷的文藝片，無論是業界抱團取暖，還是專業主義反攻，仍終須面對港產片何時走出片荒、重回鼎盛的靈魂拷問。

　　當實體影院再難壟斷流量，當感人情懷不再自動兌現票房，唯有捕捉三者的最大公約數，才能在短視頻的碎片洪流中，守住黑暗中巨幅銀幕上的那束純粹光影。

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