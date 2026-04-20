寧德時代(03750)股東擬詢價售5800萬股，買方將設6個月禁售期

寧德時代(03750)(深:300750)公布，股東寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業（有限合夥）擬詢價出售5800萬股，佔1.27%股權。
該集團指，詢價出售不通過集中競價交易或大宗交易方式進行，不屬於通過二級市場減持。買方買入股份6個月內不得出售。寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業（有限合夥）目前持6.23%股權，擬詢價出售股份為自身資金需求。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/04/2026 08:17
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該集團指，詢價出售不通過集中競價交易或大宗交易方式進行，不屬於通過二級市場減持。買方買入股份6個月內不得出售。寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業（有限合夥）目前持6.23%股權，擬詢價出售股份為自身資金需求。
《經濟通通訊社20日專訊》
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