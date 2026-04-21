《駐京專電》世界人形機器人運動會8月北京舉辦，新增拔河、投壺、舉重等競技項目

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第二屆世界人形機器人運動會將於8月22日至26日在北京國家速滑館舉辦，賽期延長至5天。賽項共有兩大類、32項，分為競技賽和場景賽。競技賽包括田徑、足球、體操、舉重、武術、街舞、體育舞蹈、拔河、投壺等9個大項、26個賽項；場景賽包括家庭場景、酒店場景、工業場景、應急場景、醫院場景和商超場景等6個賽項。



*場景賽增設家庭、應急救援等真實需求項目*



北京市經信局局長姜廣智在北京市政府新聞辦召開的新聞發布會上介紹，本屆人形機器人運動會在競技賽中，除了百米、足球、武術等傳統明星項目外，新增了需要團隊協作形成最大合力的拔河，還有源於中國傳統射禮、考驗精準力控和感知水平的投壺，以及極限挑戰上肢負載能力的舉重等賽項，充分展示人形機器人加速迭代的綜合性能。



場景賽中增設了工廠、酒店、家庭、應急救援、零售等來自真實需求的賽項，全面考驗人形機器人環境感知、決策規劃和精細操作的「腦、眼、手」協調能力，打造車間工人、家庭管家、消防員等能幹活的人形機器人「打工人」，構建「先拿獎牌再拿訂單」的賽產結合新模式。



*100米比賽改為全自主項目*



姜廣智表示，今年機器人「更自主」，將100米比賽改為全自主項目，也通過規則引導場景賽參賽隊伍採用全自主的方式進行定位、識別與操作。本屆運動會賽項設計「更靈巧」，增加了很多考驗精細操作水平的設計，比如家庭場景中的衣物整理、應急救援場景中的滅火作業、零售場景中的熟食製作等。同時，今年場景賽場「更實用」，不再是搭建的模擬區域，而是選取工廠、酒店、家庭樣板間等一些實地場景，讓機器人在真實的複雜場景中自主、連貫地執行長程任務，讓機器人從「演示工具」邁向「實用生產力」。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》