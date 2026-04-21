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21/04/2026 08:33

《駐京專電》習近平：中國主張立即停火止戰，霍爾木茲海峽應正常通行

　　國家主席習近平20日下午應約同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話。針對當前中東海灣地區局勢，習近平強調，中方主張立即、全面停火止戰，支持一切有利於恢復和平的努力，堅持通過政治外交途徑化解爭端。霍爾木茲海峽應該保持正常通行，這符合地區國家和國際社會共同利益。中方支持地區國家構建睦鄰、發展、安全、合作的共同家園，把前途命運掌握在自己手中，促進地區長治久安。

　　習近平指出，中方高度重視發展對沙關係，始終堅持相互尊重、平等相待、互利共贏原則。今年是兩國全面戰略夥伴關係建立10周年，中方願同沙方以此為契機，深化戰略互信，加強務實合作，擴大各層級交往，持續拓展中沙關係的廣度和深度，為中國同阿拉伯國家關係發展發揮示範作用。

*沙特願同中方加強溝通協調，維護停火局面*

　　穆罕默德表示，沙中關係是戰略性的，發展對華關係對沙特至關重要。當前中東戰事損害海灣國家安全，嚴重影響世界能源供應和經濟運行。沙特致力於通過對話解決矛盾分歧，希望避免局勢升級。沙特願同中方加強溝通協調，維護停火局面，防止戰火重燃，確保霍爾木茲海峽航行安全和自由，共同尋找實現地區長治久安的辦法。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》

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