《駐京專電》工信部：首季規模以上計算機製造業增加值同比增13.6%

國新辦舉行新聞發布會介紹2026年一季度工業和信息化發展情況，工信部新聞發言人、信息通信發展司司長謝存表示，一季度電子信息製造業開局良好，今年有望延續增長態勢。一季度規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值同比增長13.6%，在主要工業門類中增速第一。



*集成電路出口金額同比增73%*



1-2月電子信息製造業實現營業收入2.6萬億元人民幣，同比增長14.3%，較工業增速高9個百分點。一季度，部分產品產量實現兩位數增長，集成電路產量同比增長24.3%。上游產品出口金額實現大幅攀升，集成電路、液晶平板顯示模組出口金額同比分別增長72.9%、12.5%。



*加快北斗、先進計算、人工智能終端等融合應用*



下一步，工信部將重點做好以下工作：一是深入落實穩增長行動方案，發揮重大項目撬動牽引作用，保持產業運行在合理區間。二是加快產業數字化轉型與智能化升級，加快北斗、先進計算、人工智能終端等融合應用，大力挖掘和培育能源、汽車、醫療、教育、文旅、體育等新應用場景。三是提升行業治理效能，深入整治「內捲式」競爭，堅決遏制低價低質競爭。四是壯大產業發展生態，持續推進國產操作系統和RISC-V架構的適配，加快人工智能產業鏈上下游協同創新，不斷完善電子信息技術產品標準體系。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》