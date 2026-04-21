《駐京專電》工信部：加快編制智能網聯新能源汽車等「十五五」規劃

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工信部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青今日在國新辦新聞發布會上表示，下一步，工信部將重點抓好3項工作：一是頂層設計。加快編制智能網聯新能源汽車等「十五五」規劃，研究出台加快智能裝備創新發展的指導意見。二是穩定運行。落實機械、汽車、電力裝備等行業新一輪穩增長工作方案，持續推進設備更新和汽車以舊換新，以釘釘子精神規範產業競爭秩序。三是聚力攻關。持續實施裝備工業重點產業鏈高質量發展行動，加強標誌性產品攻關和成果推廣應用。



陶青指出，裝備工業高端產品持續增多。50萬元人民幣以上乘用車中，國產品牌車型銷量同比增長97%、市場佔有率達到69.5%；裝備工業已建成197家卓越級智能工廠，推動產品不良率平均下降48.4%、生產效率平均提升22.3%；1-2月，具備L2級組合駕駛輔助功能的乘用車新車滲透率達到69.15%，較去年同期提升10個百分點，即新銷售的100輛乘用車中，就有超過69輛具備L2級組合駕駛輔助功能。



*裝備製造業產品出口額同比增長19.2%*



他又指，一季度裝備工業呈現「生產穩、投資升、出口強」三大特點。一是生產增勢平穩。一季度，裝備工業增加值同比增長6.2%，對工業增長的貢獻率達到19.4%。二是主要行業投資回暖。一季度，裝備工業中5個主要行業的固定資產投資均實現正增長，其中，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業，以及通用設備製造業同比分別增長27.7%和12.5%。三是出口貢獻突出。一季度，以人民幣計價的裝備製造業產品出口額同比增長19.2%，佔出口總值的比重超過六成。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》