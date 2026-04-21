《鍾之日記》寧王股價破頂，勝宏首掛炒高

4月21日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中東局勢仍欠明朗，投資市場聚焦美伊第二輪談判的進展。美股隔晚三大指數收黑，反映中概股表現的金龍指數跌0.32%。港股輕微高開，科網股、消費股炒上，寧德時代(03750)新技術發布在即，股價盤中破頂。大市午後升幅擴大，恒指全日收報26487，升126點或0.5%，主板成交近2052億元。



*A股連升兩日，煤炭、電力股走強*



中東停火協議倒計時，伊朗正在考慮參加在巴基斯坦舉行的與美國的和平談判。有報道指美國副總統萬斯正前往巴基斯坦。分析人士稱，中長期A股向好趨勢未變，美國和伊朗即將展開第二輪談判，關注外部風險。



滬深三大指數今天小幅收升，滬綜指微升0.07%收報4085.08點，連漲兩日，深成指也升0.1%，創業板指揚0.31%。滬深兩市全天成交2.4萬億元人民幣，較上個交易日縮量1703億元人民幣或者6.6%。



從板塊來看，電力股走強，煤炭板塊勁揚2.3%。國務院總理李強稱當前國際局勢深刻變化，必須保持憂患意識，不斷增強能源體系韌性和安全保障能力。要不斷提升化石能源清潔高效利用水平，加快現役煤電機組節能降碳改造；要加快推進新型電網建設，運用人工智能賦能電網數智化轉型。



另外，工信部副部長張雲明表示，目前工信部正在開展算電協同政策研究和標準制定，促進源網荷儲、綠電直連加速落地。下一步，將完善算力標準體系建設。支持開展太空算力技術前瞻性研究，有序推動太空算力產業發展。不過，算力板塊今日回吐。



*寧德時代今晚發布新技術，股價漲近5%*



寧德時代(03750)主要股東推進售股套現，但市場憧憬今晚發布會公布新技術，股價半日最多漲6%，破頂高見745元，最終收漲4.8%報736元，為表現最佳藍籌。



寧德時代首季度財報上，已確認將於今日(21日)晚上舉辦2026年「超級科技日」發布會，主題為「極域之約」。該公司表示，這次是公司成立以來技術密度最高的一場發布會，屆時將發布鈉電、凝聚態、快充等一系列新技術與產品，每一個都指向行業最關注的問題。



另外，寧德時代股東寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業詢價售股，擬售股份總數5800萬股，初步確定每股A股售價410.34元人民幣，比昨天收報432.5元人民幣折讓5.1%，合共套現約237.9億元人民幣。公司指，參與詢價售股報價的機構投資者合計超額認購1.1倍。本次詢價轉讓擬轉讓股份已獲全額認購，初步確定受讓方為30名，在受讓後6個月內不得轉讓。此次轉讓原因為自身資金需求。



值得一提，豐田印尼製造公司20日發表聲明，與寧德時代建立戰略合作夥伴關係，將在印尼生產電池；公司將向與寧德時代的電池製造合作項目投資1.3萬億盧比（約7574萬美元）。



*PCB龍頭勝宏科技今首掛，收升逾50%*



英偉達(US.NVDA)供應商之一、印刷電路板(PCB)生產商勝宏科技(02476)今日首掛飆升50.1%，報315元；成交3382萬股，涉資107.84億元。



勝宏科技是今年以來本港規模最大的IPO項目。《彭博》數據顯示，按發行價209.88元以及擬發售的8334.8萬股計算，勝宏科技此次H股首發募資總額約為174.9億元。公司在招股書中披露，本次募資約74%將用於擴展在內地的生產，約7%用於購買mSAP製造設備及其他機器的智能製造設備，約9%用於研發活動。



勝宏科技董事長陳濤在上市儀式上致辭時指，隨著人工智能技術爆發，AI算力、數據中心、人形機器人及無人駕駛等終端需求強勁，多家國際機構預測到2030年AI基礎設施建設市場規模將達3萬億至5萬億美元，勝宏科技將迎來新的黃金發展期。



作為深圳「創業板七姐妹」中的一員，勝宏科技A股(深:300476)過去一年大漲逾300%，主要受益於人工智能熱潮為上下游產業鏈帶來的強勁成長動能。花旗上周給予勝宏科技A股「買入」評級，目標價維持415元人民幣；該行認為，生成式AI帶來的PCB強勁需求、產品均價的潛在上漲等是支撐其高估值的核心動力。



據弗若斯特沙利文數據，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入規模計，勝宏科技以13.8%的市佔率位居全球第一；以同一指標計，其2024年市佔率為1.7%，排名全球第7。勝宏科技發布的財報顯示，2025年公司營收192.92億元人民幣，同比增長79.77%；歸母淨利潤43.12億元人民幣，同比增長273.52%。



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