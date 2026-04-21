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21/04/2026 14:31

【ＡＩ】國安部警告AI「投毒」擾亂商業秩序、危害國家安全

　　國家安全部發表文章稱，近期AI「投毒」隱蔽產業鏈被曝光，引發社會廣泛關注。AI「投毒」這種通過惡意數據污染AI模型的行為，不僅侵害消費者權益、擾亂市場秩序，還可能對國家政治安全、數據安全、社會安全等造成系統性、長期性危害。推動AI治理向善，守住數據安全底線，既是行業責任，也需要全社會共同參與。

　　文章稱，境外反華敵對勢力可能通過GEO（生成式引擎優化）濫用渠道批量輸出虛假信息與政治謠言，歪曲事實，誤導社會認知、擾亂輿論生態，對中國實施意識形態滲透，威脅國家安全與社會穩定。

*惡意污染數據、虛假推薦公眾購買劣質產品*

　　數據是國家的重要戰略資源。AI「投毒」惡意污染公共數據、行業數據、訓練數據，將直接導致統計數據、決策數據、監管數據失真，對政府和企業科學決策造成影響。在醫療、金融、食品藥品等民生領域，AI虛假推薦極易誤導公眾購買劣質、三無產品，造成人身和財產損失。長期信息失真還會消解社會信任，積累矛盾風險，影響社會穩定。

　　文章提醒，AI運營者要切實履行主體責任，嚴格核查語料來源，建立可追溯機制；消費者也應提高自身辨別能力，警惕AI給出的可疑推薦，發現問題應及時舉報，形成全民監督的良好氛圍。
《經濟通通訊社21日專訊》

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