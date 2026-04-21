《汽車新勢力》小米Vision GT即將亮相北京車展，為首度參加國內車展

小米(01810)旗下小米汽車今日宣布，Xiaomi Vision Gran Turismo即將亮相2026北京國際車展（又稱「北京車展」），是其首次在國內車展亮相。北京車展將自本周五（24日）起舉行，至5月3日結束。



今年2月，Xiaomi 17 Series全球發布會在西班牙巴塞羅那舉行。在發布會的最後，小米Vision Gran Turismo雙門超跑（概念車）首發亮相。



據介紹，Vision Gran Turismo是由著名PlayStation賽車模擬遊戲系列《Gran Turismo》發起，邀請全球頂尖汽車品牌專門為GT模擬駕駛平台打造的未來超跑概念車項目。小米是首個受邀參與的中國品牌。小米全球設計團隊聯手創造了Vision Gran Turismo概念車，它是一輛「由風塑形」的車，在風阻與下壓力之間，追求完美平衡。車輛乘員艙部分被設計為一個浮動的淚滴，底部是巨大的空氣動力學風道；車尾採用巨大的環形燈帶設計，整車風阻系數低至0.29。



小米首席設計師李田原表示：「我們的理念是不依靠額外加裝部件，就能達成空氣動力學目標。這種理念要求我們奉行『少即是多』，幾乎每一處設計，都必須具備空氣動力學功能，而不只是為了美觀。」

《經濟通通訊社21日專訊》