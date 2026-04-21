《中國要聞》上海：加速腦機接口、6G等技術應用試點及產品化

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▷ 推動算力互聯互通，部署國產智算集群
▷ 建設全球供應鏈數字化平台，推廣電子倉單鏈上登記
上海市人民政府辦公廳發布關於印發《國家數字經濟創新發展試驗區（上海）實施方案》（以下簡稱《方案》）的通知。《方案》提出，開展前沿技術探索。加速腦機接口、第六代移動通信(6G)、量子計算等技術應用試點及產品化，建設共性技術研發服務平台。開展第三代互聯網(Web3.0)創新試驗場機制研究，探索打造基於智能合約的可信技術底座，有序開展技術驗證。
《方案》並提到，推動算力資源互聯互通。提升上海市算力監測調度平台與長三角（上海）算力互聯互通平台核心能力，探索形成區域間算力資源調度機制，推動算力互聯互通、按需調用。升級擴容智算基礎設施，部署高性能國產智算集群。
*加快離岸貿易服務功能擴圍，推廣離岸貿易「印花稅免申即享」*
另外，《方案》提出，體系化推進航貿數字化擴圍提質放量。建設全球供應鏈數字化管理平台，形成融資增信、單證流轉、智慧退稅、碳數據服務等公共服務能力，賦能倉單質押融資、跨境電商海外倉全鏈路追蹤等重點場景建設。加快離岸貿易服務功能擴圍，推廣離岸貿易「印花稅免申即享」標準化產品，進一步擴大基於國際貿易單一窗口單證保管箱的「離岸鏈信」模式適用範圍。
完善大宗商品貿易服務體系，在有色金屬、鋼鐵等多品類大宗商品領域推廣電子倉單鏈上登記。提升航運物流服務能級，推動電子提單平台持續放量，優化電子換單放貨服務功能。支持上海國際貿易單一窗口建設，打造國際貿易單證交換樞紐。
《經濟通通訊社21日專訊》
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