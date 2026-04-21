  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

21/04/2026 11:34

《Ａ股行情》滬指半日收跌0.24%，算力產業鏈疲軟，綠電逆市走強

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指半日跌0.24%報4072.39點，成交額減8%
▷ 算力、半導體、券商板塊下跌；綠電、煤炭板塊上漲
▷ 李強稱需優化能源結構，工信部推動算電協同政策制定

　　A股三大指數早盤集體調整，滬指半日收跌0.24%報4072.39點，深成指跌0.75%，創業板指跌0.94%。滬深兩市成交額15716億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1343億元或8%。

　　盤面上，算力產業鏈集體調整，其中算力租賃跌幅靠前，星網銳捷(深:002396)挫約9%，盛視科技(深:002990)跌8.5%。半導體板塊也陷入調整，指數收低2.2%。券商持續走弱，國盛證券(深:002670)跌停，該公司第一季度淨利潤146.87萬元，同比降幅達97.91%。

　　至於煤炭板塊則收漲2.5%，投資者等待美國與伊朗是否會於本周舉行和平談判。《路透》引述一名伊朗高級官員的話，伊朗正「積極」考慮參加在巴基斯坦舉行的與美國的和平談判，不過尚未作出決定。

　　綠電股逆市上行，浙江新能(滬:600032)升10%封板。國務院總理李強稱，把握能源安全主動，關鍵是進一步優化調整能源結構，強化能源科技創新；必須不斷增強能源體系韌性和安全保障能力。他指出，要不斷提升化石能源清潔高效利用水平，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源並重轉型。

　　此外，工信部副部長張雲明今日在國新辦記者會上表示，目前工信部正在開展算電協同政策研究和標準制定；下一步工信部將持續推動算力產業體系化高質量發展，包括引導算力基礎設施按需有序建設，推動綠色電力與算力協同布局，推進算力自動化監測全域覆蓋。
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票

上一篇新聞︰21/04/2026 11:43  《Ａ股焦點》英維克回應淨利下挫股價跌停：部分項目回款周期較長

其他
More

21/04/2026 11:53  星巴克中國回應４月起全國分批開放加盟：不實信息

21/04/2026 11:46  《中國房產》中建八局、招商蛇口聯合體底價３０﹒２９億摘上海…

21/04/2026 11:44  《駐京專電》工信部：推動存量產能綠色轉型，加快前沿材料布局…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊烏龍和美股值博率

20/04/2026 10:02

中東戰火

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

17/04/2026 11:01

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區