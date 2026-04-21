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AH股新聞

21/04/2026 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升0.07%二連漲，煤炭、電力股領先

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收報4085.08點，漲0.07%連升兩日
▷ 煤炭板塊漲2.3%，電力股浙江新能等漲停
▷ 國務院總理李強強調提升化石能源清潔利用

　　中東停火協議倒計時，伊朗官員向媒體透露，伊朗正在考慮參加在巴基斯坦舉行的與美國的和平談判。有報道指美國副總統萬斯正前往巴基斯坦。分析人士稱，中長期A股向好趨勢未變，美國和伊朗即將展開第二輪談判，關注外部風險。

　　滬深三大指數今天小幅收升，滬綜指微升0.07%收報4085.08點，連漲兩日，深成指也升0.1%，創業板指揚0.31%。滬深兩市全天成交2.4萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量1703億元或者6.6%。

　　從板塊來看，電力股走強，浙江新能(滬:600032)、寶新能源(深:000690)等多股漲停。煤炭板塊勁揚2.3%，甘肅能化(深:000552)升超9%。國務院總理李強稱當前國際局勢深刻變化，中國能源消費總量持續成長，必須保持憂患意識，不斷增強能源體系韌性和安全保障能力。要不斷提升化石能源清潔高效利用水平，加快現役煤電機組節能降碳改造，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源並重轉型；要加快推進新型電網建設，在優化輸電通道布局、加強骨幹網絡建設等方面加大投入，運用人工智能賦能電網數智化轉型。

　　另外，工信部副部長張雲明在國新辦舉行的新聞發布會上表示，近年算力基礎設施已成為驅動人工智能發展的關鍵底座。目前工信部正在開展算電協同政策研究和標準制定，促進源網荷儲、綠電直連加速落地。下一步，將完善算力標準體系建設。支持開展太空算力技術前瞻性研究，有序推動太空算力產業發展。不過，算力板塊今日回吐。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004768.00+0.22　
上證指數4085.08+0.0710333.50
深證成指14982.14+0.1013751.90
創業板指3688.94+0.31　
科創501426.68-1.64　
B股指數269.74+0.101.13
深證B指1189.89+0.240.79

《經濟通通訊社21日專訊》

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