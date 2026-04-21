《Ａ股行情》滬綜指收升0.07%二連漲，煤炭、電力股領先

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▷ 煤炭板塊漲2.3%，電力股浙江新能等漲停
▷ 國務院總理李強強調提升化石能源清潔利用
中東停火協議倒計時，伊朗官員向媒體透露，伊朗正在考慮參加在巴基斯坦舉行的與美國的和平談判。有報道指美國副總統萬斯正前往巴基斯坦。分析人士稱，中長期A股向好趨勢未變，美國和伊朗即將展開第二輪談判，關注外部風險。
滬深三大指數今天小幅收升，滬綜指微升0.07%收報4085.08點，連漲兩日，深成指也升0.1%，創業板指揚0.31%。滬深兩市全天成交2.4萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量1703億元或者6.6%。
從板塊來看，電力股走強，浙江新能(滬:600032)、寶新能源(深:000690)等多股漲停。煤炭板塊勁揚2.3%，甘肅能化(深:000552)升超9%。國務院總理李強稱當前國際局勢深刻變化，中國能源消費總量持續成長，必須保持憂患意識，不斷增強能源體系韌性和安全保障能力。要不斷提升化石能源清潔高效利用水平，加快現役煤電機組節能降碳改造，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源並重轉型；要加快推進新型電網建設，在優化輸電通道布局、加強骨幹網絡建設等方面加大投入，運用人工智能賦能電網數智化轉型。
另外，工信部副部長張雲明在國新辦舉行的新聞發布會上表示，近年算力基礎設施已成為驅動人工智能發展的關鍵底座。目前工信部正在開展算電協同政策研究和標準制定，促進源網荷儲、綠電直連加速落地。下一步，將完善算力標準體系建設。支持開展太空算力技術前瞻性研究，有序推動太空算力產業發展。不過，算力板塊今日回吐。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4768.00
|+0.22
|上證指數
|4085.08
|+0.07
|10333.50
|深證成指
|14982.14
|+0.10
|13751.90
|創業板指
|3688.94
|+0.31
|科創50
|1426.68
|-1.64
|B股指數
|269.74
|+0.10
|1.13
|深證B指
|1189.89
|+0.24
|0.79
《經濟通通訊社21日專訊》
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